Alunos de Telecom da Unipampa junto com EMEB Luiza de Freitas Valle criam sensor para indicar nível do Ibirapuitã

O professor Mauro Rodrigues explica que os alunos do curso trabalharam para criar um sensor que indique o nível de cheias no Rio. O objetivo, diz o professor da Unipampa, é automatizar a sinalização de cheias do Rio Ibirapuitã em Alegrete O sensor monitora o crescimento do nível do Rio e pode emitir alertas por mensagens, sonoras ou luminosas. São três níveis de alarme: no nível normal fica com sinal verde; um pouco acima do nível a cor é amarela e quando ultrapassa esse outro nível o sensor fica na cor vermelha, disse o professor Mauro Fonseca.

Protótipo foi feito na ponte Férrea de Alegrete sobre o Rio Ibirapuitã

Os professores do curso de Telecomunicação do campus de Alegrete envolvidos neste trabalho são: Mauro Fonseca Rodrigues, Ricardo Venturelli e Angela Milani. É sabido que sempre que tem excesso de volume de chuva, o rio Ibirapuitã sobe de nível em Alegrete e muitas vezes causa enchentes Ter meios que ajudem a monitorar o nível do rio que banha e atravessa a cidade é muito importante, dizem os envolvidos no projeto.