População colaborou com a segurança do carnaval nas ruas

Na madrugada da última terça-feira(25), uma adolescente de 17 anos foi apreendido pela Brigada Militar depois de denúncias de que ele estaria armado. Ele estava atrás do trio elétrico quando foi localizado pelos policiais e, em revista pessoal, os PMs localizaram um facão na cintura do menor. A mãe do adolescente infrator chegou no local logo depois da abordagem. O menor foi conduzido à UPA e posteriormente apresentado na Delegacia de Polícia. Em contato com autoridade policial foi determinado a apreensão do facão e que o adolescente fosse ouvido e liberado na presença do responsável.

No evento os policiais o localizaram devido às denúncias e características fornecidas. Essas informações são importantes para que a segurança do evento fosse mantida. Durante as quatro noites de folia nenhum incidente grave ocorreu no evento.