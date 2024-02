População lotou o largo do CC para apoiar a permanência de Matteus no BBB

Share on Email

A comunidade de Alegrete se reuniu em massa em frente ao Centro Cultural para acompanhar o desfecho do primeiro paredão envolvendo o participante local, Matteus, no programa Big Brother Brasil 24. Cehtenas de pessoas se reuniram em um espetáculo de apoio e solidariedade ao conterrâneo, formando uma atmosfera de expectativa e torcida.

Na disputa, Matteus enfrentou Deniziane e Fernanda. A mineira acabou sendo eliminada.

O representante gaúcho recebeu apenas 0,82% dos votos, o que reforça a relevância do apoio coletivo em momentos como esse. O espaço em frente ao Centro Cultural mostrou-se insuficiente para abrigar a quantidade de pessoas que compareceram, muitas delas chegando cedo e trazendo consigo suas próprias cadeiras e chimarrão para acompanhar o resultado do paredão em uma verdadeira celebração comunitária.

Entre os presentes, destacaram-se figuras como Vó Neuza, que trouxe seus deliciosos pãezinhos para vender, o paidrasto Luciano Ibirocai, o irmão Luan, visivelmente emocionado, e os responsáveis pelas redes sociais de Matteus, Miguel e Oswaldo Ferrari. Todos expressaram profunda gratidão pelo apoio e carinho recebidos da comunidade.

Antes do início do programa BBB24, houve uma programação especial que contou com apresentações de artistas locais, como Aline Costite, Christiano Leite e Vinicius Roodes, além da presença de Vanusa. O evento também foi marcado pela distribuição de diversos prêmios, contribuindo para tornar a ocasião ainda mais especial e memorável para os presentes.