População negra cresce 13% em Alegrete nos últimos cinco anos

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira (22) novos dados do Censo Demográfico de 2022. O recorte informa a identificação étnico-racial da população, por sexo e idade.

A análise nacional indica que a parcela parda da população é a mais numerosa: o grupo foi estimado em 92.083.286 pessoas ou 45,3% da população brasileira. O grupo não era maioria desde o censo de 1872. O estudo também indica que o Rio Grande do Sul é o Estado com o maior percentual de brancos entre as unidades da federação: 8.534.229 pessoas ou 78,4% da população gaúcha.

Em Alegrete, um dos dados estatísticos chamaram muita atenção. Desde a última pesquisa, a população negra cresceu 13% em Alegrete. Segundo os dados do IBGE, a população negra tinha o total de 5492 habitantes em 2017, em 2022 esse número aumentou para 7139. Confira os dados completos abaixo;

População Total: 72.409

Branca: 47.491 (63,3%)

Preta: 7.139 (13%)

Amarela: 22 (0%)

Parda: 16.383 (22,6%)

Indígena: 59 (0,1%)