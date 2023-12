Natal tem previsão de chuva em Alegrete

Neste fim de semana ocorre o feriado de natal em Alegrete. A data é marcada pela reunião dos familiares que celebram a chegada do Papai Noel no dia 25 de dezembro, e neste ano a previsão é de chuva para a véspera e para o próprio dia da celebração.

No dia 24, o dia começa com 21 graus e máxima chega aos 29 graus, ao longo do dia tem previsão de chuva para o período da tarde. Segundo o Climatempo, estão previsto 22mm para a véspera da chegada do papai noel.

Segunda-feira, 25, o dia começa ensolarado, o céu com poucas nuvens no período da manhã. Já a tarde o tempo muda e a previsão está indicando 32mm de chuva para o feriado de natal, a mínima será de 21 graus e máxima não sobe muito, 26.