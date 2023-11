Um cuera de Alegrete que só veste pilcha gaúcha e que nunca usou calça na vida

Ele diz com muita simpatia que se criou trabalhando em lidas campeiras e desde que nasceu o pai ensinou ele e os irmãos a se pilchar de forma típica. E aos 67 anos, o trabalhador de uma família de 16 irmãos, 9 ainda vivos, ainda faz cerca, os conhecidos alambradores, não dispensa a bombacha, a guaiaca, o lenço e o chapéu grande, bem “tapeado” na testa.

Orestes Damasceno no calçadão

Esses gaúchos são relíquias da nossa autêntica tradição, muitos sempre usam bombacha, mas não costumam vestir as pilchas completas no dia a dia, apenas algumas peças. E eles chamam a atenção pela autenticidade e simplicidade ao falar.

Antônio Amarante, um alegretense irrequieto por natureza, vive longe há quase 60 anos

-Me acostumei com a pilcha e nunca usei calça e bermuda. É muito difícil, diz o gaúcho, que comentou que ia ficar famoso com a entrevista. Rindo, disse que a aba do chapéu grande virada para cima, além de ser conhecida como de beijar santo em parede, também é chamada de pastar em beira de muro, comentou o bem humorado gaúcho.