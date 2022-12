Pôr do Sol realiza baile de Natal, especial, em sua quadra

Share on Email

As Escolas de Samba estão mobilizadas para arrecadar recursos para realizar o Carnaval de 2023 em Alegrete.

A Acadêmicos do Pôr do Sol realiza no dia 25, a partir da 1h 30min o seu baile de Natal na quadra da Escola. A festa será animada pela DJ Aniele Moraes, cantora Luana Severo, Alexandre Rosa e Paulo Duarte.

Os ingressos estarão a venda neste dia 22, a partir das 22h. Todos os ingressos vendidos estarão concorrendo ao sorteio de 2 lugares no camorote da Escola e uma camiseta do enredo.

E quem compra mesa ganha um balde com quatro cervejas.