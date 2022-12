Cobrança de dívida provoca agressão física e “troca de pedradas”

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Dívida de aluguel gera briga e deixa duas pessoas feridas em Alegrete.

Na noite do último dia 20, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada na Avenida Eurípedes Brasil Milano, diante da denúncia de uma confusão envolvendo várias pessoas.

No endereço, foi feito contato com a vítima, um homem de 21 anos, que relatou que estava cruzando, em via pública, próximo a um bar quando foi surpreendido pelo agressor, um homem de 51 anos.

O homem teria o interceptado e o atacado em razão da cobrança de uma dívida de aluguel. Devido a discussão, as partes partiram para agressão física arremessando pedras um no outro.

Os dois homens apresentavam ferimentos, sendo desta forma, confeccionado o boletim de ocorrência pela Brigada Militar.