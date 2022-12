Morre motociclista que sofreu grave acidente ao colidir em carroça, na BR 290, em Alegrete

Share on Email

O homem estava pilotando uma moto Honda quando colidiu na traseira de uma carroça, na BR 290, em Alegrete. Já o carroceiro, ainda, não foi localizado.

De acordo com informações, o piloto identificado como Antônio André Ross, de 39 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa de Alegrete. Ele residia no bairro Nilo Soares Gonçalves, Zona Leste.

Decreto restringe horário do trânsito de carroças nos meses de verão em Alegrete

O relato preliminar do acidente foi de que ele trafegava na rodovia, sentido Trevo do Arco/Caverá, quando colidiu em uma carroça que não estaria sinalizada. O acidente ocorreu na noite de ontem(21), no KM 580, na Ponte Branca.

O carroceiro fugiu do local, já a moto teve a roda dianteira arrancada. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência.