Por que desta vez o Rio Ibirapuitã não atingiu outras áreas alagadiças

Um questionamento tem ganhado muita força nos últimos dias em Alegrete. O porquê áreas que sempre pegavam enchente, desta vez não foram alagada como: Eurípides Brasil Milano, Centenário, Neyta Ramos e algumas localidades do bairro Macedo e Rui Ramos.

Há alguns anos, o nível da água era medido por uma régua fixada em dos pilares da ponte Borges de Medeiros, no rio Ibirapuitã. Acontece que agora a medição é feita através da estação pluviométrica da CPRM/ANA instalada nas margens do rio no bairro Rui Ramos.

Estação hidrometerológicas de Alegrete

Segundo o Coordenador da Defesa Civil, Renato Grande, o desnível entre as duas plataformas de medição, chega até 1,30m de diferença.”Por muito tempo, as medições eram feitas na ponte e isso gerava uma falsa impressão que o rio estava cheio, então a população acostumou-se com uma medição padrão de inundação”, salientou Renato.

Nessa enchente, a primeira família desalojada, foi no bairro Promorar. Algumas localidades do município, eram facilmente atingidas nas áreas de inundação em relação a mencionada, tal fato explicado pela coordenação da Defesa Civil.

Segundo a engenheira Hidróloga, Camila Mattizui, na estação existem réguas para a medição dos níveis do rio Ibirapuitã, sendo que o monitoramento existe desde 1939. Mais recentemente foi instalada a estação automatizada que mede os dados de chuva e nível do rio a cada 15 minutos e transmite a cada uma hora, aproximadamente.

A estação faz parte do Sistema de Alerta Hidrológico do Rio Uruguai, e além do monitoramento dos níveis e da chuva, também são realizadas previsões de alerta para os níveis de inundação do rio Ibirapuitã em Alegrete.