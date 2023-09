Avenida Rondon: acidente envolvendo Kadett e Siena deixa condutora ferida

De acordo com informações fornecidas pela Brigada Militar, a ocorrência envolveu um Kadett cuja motorista não possui habilitação e um Siena dirigido por um homem de 69 anos.

O motorista do Siena relatou aos policiais que estava seguindo pela Avenida Bras Faraco quando dois veículos que estavam à sua frente tomaram a direção da Avenida Rondon em direção ao centro da cidade. Já ele, atravessou a via. Segundo o idoso, o acidente ocorreu em um instante, e quando ele percebeu, a colisão já havia acontecido.

No momento do impacto, o veículo Kadett, que estava na preferencial, foi atingido na porta pelo Siena. A condutora do Kadett precisou de atendimento médico e foi socorrida pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Ambos os veículos envolvidos no acidente sofreram danos consideráveis em decorrência da colisão. A ocorrência foi atendida pela Brigada Militar.