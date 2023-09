Flamengo adia Torneio da Primavera e confirma mais um EFIPAN em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Em virtude da instabilidade climática e a enchente que assola o município de Alegrete, a direção do Flamenguinho adiou a 11ª edição do Torneio da Primavera que aconteceria entre os dias 12 e 15 de outubro e reuniria equipes Sub-11 e Sub-12 da dupla Gre-Nal, Chapecoense, São José de Porto Alegre, Rentistas do Uruguai e Flamenguinho, clube anfitrião.

“A situação do tempo, o nível do rio, e a previsão de muita chuva ainda, resolvemos adiar a competição para o ano que vem”, explica o presidente Toninho Fagundes.

O diretor esportivo reitera que o gramado sofreria muito desgaste com mais de 24 jogos programados e o Efipan, tradicional competição, ficaria prejudica em relação ao tempo de recuperaçāo do campo.

Em relação ao encontro infantil, as 12 equipes já estão confirmadas e o sorteio dos grupos acontece no próximo dia 28, às 17 horas, na sede da FGF, em Porto Alegre.