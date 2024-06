Por que tanta gente apresenta sintomas gripais prolongados e recorrentes; entenda o que é e as causas

As oscilações de temperatura e a baixa umidade relativa do ar caracterizam esse período, contribuindo para um aumento na concentração de poluentes atmosféricos. Essas condições adversas não apenas afetam o bem-estar geral, mas também aumentam os riscos de doenças respiratórias e cardiovasculares entre a população.

Segundo apurou a reportagem do PAT, o Dr. Jocelmo Jaques, médico responsável técnico da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), confirmou um significativo aumento nos casos de doenças respiratórias, particularmente síndrome gripal. Ele destacou que essa tendência é esperada nesta época do ano, citando a recorrência anual de quadros gripais devido à circulação de diversos vírus respiratórios.

“Praticamente todos os outonos e invernos apresentam uma situação semelhante. Os sintomas gripais são causados por diferentes vírus, e na emergência não é crucial identificar especificamente qual vírus está presente, pois o tratamento inicial é similar para todos”, explicou o Dr. Jaques. Ele também alertou para o aumento dos casos de pneumonia e destacou um incremento nos problemas circulatórios, como hipertensão, AVC e infarto, associados ao período mais frio.

A vacinação contra a gripe foi enfatizada como uma medida preventiva fundamental pelo médico, oferecendo uma boa proteção contra os vírus influenza mais comuns. Além da vacinação, cuidados pessoais como vestir-se adequadamente para as temperaturas mais baixas, manter-se bem hidratado, evitar aglomerações, alimentar-se de forma saudável e arejar os ambientes são recomendações importantes para mitigar os riscos de doenças sazonais.

É importante procurar sempre as Unidades de Saúde da Família (ESF), conhecidas como postinhos, para casos mais leves. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) destina-se ao atendimento de situações de urgência e emergência, pois temos capacidade para atender adequadamente até 150 pessoas por dia. No entanto, estamos sempre operando acima desse limite, atendendo cerca de 220 pessoas diariamente. Apesar do reforço no número de médicos, não houve o mesmo reforço na equipe de enfermagem nem na infraestrutura física do prédio. Isso reflete-se nas acomodações para os pacientes, que frequentemente acabam tendo que ficar nos corredores. Como resultado, o atendimento torna-se mais lento.

A Secretária de Saúde, Nidiele Benevides, das Estratégias de Saúde da Família do município, apontou que não houve um aumento abrupto e exacerbado nos casos, mas sim um leve crescimento já esperado devido às flutuações de temperatura típicas desta estação.

Na esfera comercial, farmacêuticos como Rodolfo José, da Farmácia Fronteira, observaram um aumento significativo na venda de medicamentos como antialérgicos, antigripais, antimicrobianos e dispositivos inalatórios. Este aumento na procura é reflexo direto da mudança repentina de clima, que contribui para o surgimento de gripes, resfriados, alergias e outras doenças respiratórias.

Assim, enquanto o outono traz consigo uma paleta de cores e temperaturas agradavelmente amenas, ele também nos lembra da importância de cuidados preventivos e do apoio necessário às estruturas de saúde para enfrentar os desafios que acompanham essa estação transitória.