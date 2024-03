Jovem relata agressão e abuso antes da prisão de companheiro por tentativa de homicídio

Share on Email

Uma jovem procurou a redação do Alegrete Tudo(PAT), para compartilhar sua versão de um fato que resultou na prisão de seu companheiro por tentativa de homicídio. De acordo com ela, seu objetivo ao procurar a imprensa foi simplesmente apresentar os eventos conforme os experimentou no dia da briga.

Segundo seu relato, enquanto seguia em direção à padaria, a jovem se deparou com dois indivíduos que já conhecia. Esses homens começaram a humilhá-la e a agredi-la verbalmente, utilizando palavras e gestos provocativos. A situação rapidamente se intensificou quando os agressores se aproximaram e a agarraram, resultando em danos físicos, incluindo o rasgo de sua blusa e toques não consentidos em partes íntimas de seu corpo. Sentindo-se amedrontada, ela conseguiu se libertar e correu para casa.

Ao chegar, ainda abalada e chorando devido ao ocorrido, foi questionada pelo seu companheiro sobre o que havia acontecido. Ao falar, ele decidiu confrontar os agressores. O episódio violento, no qual todas as partes envolvidas estavam armadas com armas de fogo, teve como consequência, o companheiro da jovem preso sob acusação de tentativa de homicídio.