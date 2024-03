Share on Email

Os Bombeiros Voluntários de Salvador do Sul e São Pedro da Serra confirmaram que o homem, identificado como Adriano Giovane Chagas Dias, 33 anos, estava sem vida quando chegaram ao local do acidente. Até o momento, não há informações sobre o veículo envolvido no atropelamento, pois o motorista fugiu.

A Brigada Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foram acionadas para atender a ocorrência.

As últimas homenagens serão por meio da Funerária Angelos, na Avenida Da Saudade, em Alegrete. O corpo está sendo transladado, ainda sem mais detalhes.