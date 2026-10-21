Árvores com pregos na Praça Getúlio Vargas geram críticas do Instituto Botucatu em Alegrete

Árvores centenárias com peças de madeira pregadas em seus troncos, na Praça Getúlio Vargas, em Alegrete, chamaram a atenção do Instituto Botucatu e reacenderam o debate sobre a preservação da arborização urbana no município. A situação foi observada durante as obras de revitalização do espaço público e motivou questionamentos sobre os cuidados destinados às árvores da cidade.

Para o Instituto Botucatu, as imagens causam espanto e geram críticas. Segundo o Instituto, são preocupantes e evidenciam a necessidade de maior atenção à preservação do patrimônio natural. A entidade também questiona os procedimentos adotados durante as intervenções urbanas e defende planejamento e fiscalização adequados para evitar danos às árvores.

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O alerta ganha destaque às vésperas do aniversário de Alegrete, que no dia 25 de outubro celebra 195 anos de emancipação político-administrativa. A discussão também resgata a importância do Dia da Árvore, comemorado no Brasil em 21 de setembro, e da Lei Municipal nº 3.037/2000, que institui a Semana da Árvore e reconhece o angico-vermelho como árvore símbolo do município.

Pregos em árvores levantam questionamentos

A presença de madeiras pregadas nos troncos de árvores na Praça Getúlio Vargas é um dos pontos que preocupam o Instituto Botucatu. A entidade questiona a falta de cuidados com exemplares que integram o patrimônio ambiental e paisagístico de Alegrete.

O episódio também levanta uma discussão mais ampla sobre a forma como a arborização é considerada em obras públicas. Para o Instituto, a preservação das árvores precisa fazer parte do planejamento desde as primeiras etapas de qualquer intervenção, evitando práticas que possam comprometer sua integridade.

A entidade ainda chama a atenção para a redução de árvores nas calçadas ao longo das últimas décadas e para a substituição de exemplares de grande porte por arbustos, que não oferecem o mesmo sombreamento.

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Arborização urbana vai além da estética

O Instituto Botucatu destaca que as árvores desempenham funções fundamentais para a qualidade de vida da população. Além de oferecerem sombra, flores e frutos, contribuem para reduzir a temperatura, melhorar a qualidade do ar, diminuir a poluição sonora e favorecer a biodiversidade.

A presença de áreas verdes também está associada a benefícios para a saúde física e mental, como a redução do estresse e a melhora do bem-estar.

Outro aspecto importante é a prevenção de problemas ambientais. A arborização, aliada à drenagem sustentável e à recuperação da vegetação nativa, pode ajudar a reduzir o escoamento da água da chuva, o assoreamento dos rios e os riscos de alagamentos.

Instituto cobra planejamento e fiscalização

Entre as preocupações apontadas pela entidade estão a pavimentação da Rua Barão do Cerro Largo, onde, segundo o Instituto, houve abate de árvores sem a implantação de novos canteiros, além das mudanças na estrutura das equipes municipais responsáveis pela arborização e da terceirização de serviços.

Diante desse cenário, o Instituto Botucatu questiona quem planeja, executa e fiscaliza as intervenções que afetam as árvores da cidade.

A entidade afirma que, desde 2023, vem intensificando ações para ampliar o debate sobre arborização urbana, buscando diálogo com o poder público, estabelecendo parcerias e promovendo plantios de espécies nativas em espaços públicos, acompanhados de atividades de educação ambiental.

Uma preocupação que atravessa gerações

A defesa da arborização em Alegrete não é recente. Em 1942, o então prefeito Eurípedes Brasil Milano já destacava a importância de ampliar o plantio de árvores nas ruas e nos espaços públicos, reconhecendo as características climáticas da cidade.

Na época, o administrador municipal defendia a arborização de vias como General Sampaio, Venâncio Aires e Doutor Lauro, com a criação de canteiros gramados para qualificar os espaços urbanos.

Mais de oito décadas depois, o Instituto Botucatu retoma essa preocupação e defende que a arborização seja tratada como uma política permanente, com planejamento, manutenção e fiscalização.

A situação das árvores na Praça Getúlio Vargas coloca em evidência uma questão que vai além dos danos provocados por pregos e estruturas de madeira: a necessidade de reconhecer as árvores como parte essencial da infraestrutura urbana e da qualidade de vida da população.

Para a entidade, preservar esse patrimônio exige ações concretas, especialmente diante do aumento das temperaturas e dos desafios impostos pelas mudanças climáticas.