Porco-espinho é flagrado dentro de farmácia em Santa Maria: ‘como se fosse comprar algo’

Funcionários e clientes de uma farmácia de Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul, foram surpreendidos na noite desta quinta-feira (20) com uma visita inusitada. Um porco-espinho invadiu a loja e logo escalou a prateleira de produtos.

Segundo o gerente da farmácia, Anderson Severo, a presença do animal impressionou a todos.

“Tinha clientes na loja, todos ficaram bem surpresos pois é raro acontecer um fato desses, ainda mais se tratando de um porco-espinho”, diz.

Anderson comenta que o animal entrou na farmácia pela porta, como um cliente usual.

“Pela porta, normal, como se fosse comprar algo na farmácia”, fala.

Como o animal costuma, por hábito, lançar espinhos ao ser ameaçado, o Corpo de Bombeiros foi chamado para retirar o “visitante” da farmácia. Eles usaram um equipamento para tirar o animal silvestre da prateleira. Nesta sexta-feira (21), ele deve ser levado para um mantenedouro em Santa Maria.

Fonte: G1