PP e MDB de Alegrete negam apoio ao comitê pró Lula

Na terça-feira(22), após a publicação de matéria enviada pela assessoria do deputado estadual Luiz Fernando Mainardi, o PAT recebeu duas notas dos partidos MDB e PP em que esclarecem que não reconhecem como legítimas as informações de que os partidos citados, em Alegrete, estariam apoiando o Comitê Suprapartidário em apoio ao ex-presidente Lula.

O Presidente do MDB Airton Pacheco destacou:

O MDB Municipal e sua Coordenadoria Regional, em respeito à verdade, bem como em atenção a seus correligionários, corrige a notícia publicada, no último sábado, pelo Presidente do PT local, Anilton Oliveira, quando informa a formação de comitê regional a favor do pré-candidato do PT à Presidência da República, nominando entre os apoiadores diversos partidos, entre os quais o MDB.

O propalado apoio do MDB inexiste, a sua inclusão é falácia, com objetivo de propaganda inverídica, não tem qualquer fundamento. Nem no município e nem na fronteira houve decisão ao noticiado apoio. Ademais, ninguém fora da direção partidária tem legitimidade para falar em seu nome. Quem o faz e lhe dá ouvido carecem de qualificação respeitável. Desse modo, admitindo-se que nessa reunião tenha ocorrido apoio individual de alguém, dizendo-se filiado ao MDB, ao pré- candidato do PT, não pode ser entendido como posição do partido. É manifestação espúria! Além da ausência do mencionado apoio do MDB, publicado pelo PT, temos com orgulho pré-candidata à Presidência do Pais: Senadora SIMONE TEBET, nome qualificado para o cargo, apresentando se com ficha limpa, condição cívica exigida para o cargo.

-Então, a notícia petista, aqui referida, é enganosa, tenta vender ilusão como realidade. O PT tem o dever como qualquer outro partido de valorizar a verdade como único principio a ser defendido em qualquer circunstância. Do contrário, merecerá sempre ser combatido em respeito à sociedade.

Alegrete, 21 de fevereiro de 2022

Já o PP apresentou a seguinte nota:

O presidente do PP de Alegrete, Henrique Dornelles, descreveu: foi preciso fazer esta nota porque infelizmente muitas pessoas estavam por acreditar em uma publicação tendenciosa que apontou a participação de todo o Progressistas em um evento, quando na verdade tratava-se apenas de um vereador que já está de saída, exatamente, por não seguir a orientação ideológica do partido.

NOTA DE REPÚDIO

O Progressistas de Alegrete repudia com toda a veemência a nota divulgada pelo Vereador Anilton Oliveira em sua Página do Facebook, na qual afirma suposto apoio da legenda Progressistas à candidatura de Lula a Presidência da República. Se alguma suposta “liderança” do partido manifestou-se neste sentido, foi por iniciativa meramente particular e que NÃO representa o pensamento do Progressistas de Alegrete.

Em contato com assessoria do deputado estadual Luiz Fernando Mainardi, o PAT foi informado que os nomes dos partidos constam na matéria em razão da presença do vereador Fábio Bocão, do PP de Alegrete que esteve no encontro. O MDB devido a presença de Rogério Ustra, presidente da Câmara de Vereadores de Rosário do Sul. Por esse motivo os partidos foram mencionados.