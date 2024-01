Praça da Juventude está completamente abandonada

Share on Email

No começo da tarde da última quinta-feira, a reportagem do Portal Alegrete Tudo esteve presente na Praça da Juventude para averiguar como está a situaçã

do local. Alguns relatos dão conta que o estado do complexo esportivo se encontra é decepcionante, com lixos, sujeiras e outras irregularidades a céu aberto.

Logo ao chegar no local, percebe-se uma dificuldade básica de visualização da Praça. Pastos, macegas e outras vegetações, tomam conta da primeira impressão do Parque. Ao adentrar nos corredores, nota-se restos de lixo, cigarros, comidas e até mesmo, preservativos.

Conversando com um frequentador assíduo do local, ele relata que depois de certas horas da noite, o local serve até mesmo como ponto de relações sexuais entre jovens. “Olha, eu moro aqui perto e já flagrei dois jovens fazendo alguns atos mais quentes, será que me entende”, disse o morador que vive nas imediações.

Na parte do society, nota-se muitos buracos nas grandes. Dois jovens estavam jogando futebol na hora e relataram que o andamento das partidas fica muito comprometido pelas imperfeições no cercamento que fica em torno da quadra, ” jogamos, mas damos um chute, a bola vai la na rua, deve ter uns 40 buraco nessa cerca”, salientou um dos meninos que mora na redondeza.

A reportagem entrou em contato com o diretor de esportes do município, Clóvis Gonçalves, que informou que há previsão de uma licitação em março para uma reforma geral na Praça da Juventude de Alegrete