Práticas Integrativas| Benzeduras farão parte da rede de saúde em cinco ESFs de Alegrete.

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) são abordagens terapêuticas que têm como objetivo prevenir agravos à saúde, a promoção e recuperação da saúde, enfatizando a escuta acolhedora, a construção de laços terapêuticos e a conexão entre ser humano, meio ambiente e sociedade.

E nesta visão holística a Afaumisma promoveu no dia 1, no CTG Farroupilha o 7º Seminário de Benzedeiras com a participação de pessoas que realizam essas práticas aqui em Alegrete. Elma Sanatana que tem inclusive um livro sobre ervas medicinais entrou, via on line, no Seminário saudando os orsganizadores.

Nádia Mileto, psicóloga, terapeuta e idealizadora do Projeto Fluir, abordou e apresentou mapeamento social, parceia com o CTG Farroupilha, Escola de Benzedeiras de Alegrete e ainda o projeto do livro de benzedores e benzedores de Alegrete.

Graciana Bilhalva, nutricionista coordenadora da PEPICs da 10ª CRS, falou sobre a prática lembrando que somos feitos de energia e devemos manter equilibrada para que possamos ter saúde. O estresse, sono irregular, alimentação com excessos e a falta de água contribuem para o desequlíbrio de nossa energia e, consequentemente, o aparecimento de doenças, acentuou. Ela lembra que as práticas integrativas como a própria benzedura e o reick, dentre outras, ajudam a equilibrar nossa energia.

As alegretenses Cadica Borquetti e Viviane de Davi autografaram livro autoral: Perguntas que despertam.

Em um espaço específico, benzedores atenderam os que quiseram receber a energia de benzedores de Alegrete.

Mostra de plantas medicinais e artigos esótericos, como pedras, dentre outros, também integraram o Seminário.

Como as PICs podem fazer parte da Rede Pública de Saúde, autorizadas pelo Ministério da Saúde, Alegrete haverá de início cinco ESFs, ainda não definidas, que vão oferecer as Práticas Integrativas aos pacientes do Município.