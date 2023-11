Dia Internacional da Prematuridade: Dra. Marilene adverte sobre medidas preventivas

Esta unidade já prestou assistência a bebês prematuros provenientes não apenas da cidade, mas também de municípios e países vizinhos.

A Dra. Marilene Campagnollo, pediatra e chefe da Neo, compartilha sua observação de que a prematuridade é uma realidade constante, com a UTI local frequentemente lotada de pacientes. A médica destaca a magnitude do desafio global, com aproximadamente 15 milhões de nascimentos prematuros anualmente. No contexto brasileiro, salienta que ocorrem 350 mil partos prematuros a cada ano.

A profissional de saúde alerta para a necessidade de abordagens preventivas, indicando que o primeiro passo é um planejamento cuidadoso da gravidez, seguido por um pré-natal adequado para mitigar os riscos associados ao nascimento prematuro. Ela destaca que os bebês prematuros demandam tratamento intensivo, uma necessidade atendida exclusivamente pelas UTIs Neonatais.

“A constante ocupação dos nossos 10 leitos, juntamente com os cinco destinados ao tratamento intermediário, reforça a persistência do desafio da prematuridade no país”, ressalta a Dra. Marilene, enfatizando a importância de superar esse obstáculo para garantir uma saúde neonatal mais robusta.