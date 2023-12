Núcleo de Práticas Jurídicas da Urcamp atende pedido da comunidade dos Pinheiros

Em outubro de 2023, o Núcleo de Práticas Jurídicas da Urcamp foi procurado por Vera Maria Santos Souto, moradora da localidade dos Pinheiros, 4º Subdistrito do Vasco Alves, em Alegrete. A demanda envolvia o Cemitério Vargas, próximo à Fazenda do Louro. Desde 2019, a comunidade busca ajuda para regularizar as sepulturas, que estão em ruínas e abandonadas, com ossadas expostas. Naquele ano, um abaixo-assinado com 40 moradores foi encaminhado à Prefeitura Municipal de Alegrete, e Vera conduziu uma pesquisa sobre as pessoas sepultadas, identificando a mais antiga em 11/03/1969, segundo dados dos Registros Paroquiais da Igreja Católica de Alegrete-RS.

Diante dos fatos apresentados e pelas fotografias estarrecedoras do local, os acadêmicos do 9º Semestre de Direito, Thatiane Medeiros Marangon, Lícinio Theiclon Machado e Jefferson Rogério Lopes

Carvalho, sob orientação do professor da cadeira de Estágio Civil, Dr. Cléber Justimiano Arnoud

Battanoli, e pela Responsável Técnica do NPJ, Dra. Caroline Dornelles Medeiros, iniciaram um projeto de pesquisa nas legislações municipais e federais sobre responsabilidades pelos cemitérios e o impacto ambiental da exposição de restos mortais. Uma visita ao local confirmou a degradação ambiental, afetando a saúde pública e evidenciando o abandono do cemitério.

Cemitérios públicos são classificados como bens públicos de uso especial, podendo ser administrados pelo Município ou terceiros. Os problemas, segundo a pesquisa, começam na superfície, com a proliferação de animais vetores de doenças, e continuam no subsolo, com a contaminação do lençol freático pelo necrochorume.

A atividade cemiterial é reconhecida como potencialmente poluidora, sujeita a licenciamento ambiental conforme a Resolução CONAMA nº 420/98 e a Resolução CONAMA nº 335/03, específica para atividades cemiteriais. A área do Cemitério Vargas, de acordo com o Registro de Imóveis de Alegrete, é de posse do Município.

Após aprovação da pesquisa, foi elaborado um requerimento para que o Município de Alegrete assuma a administração do cemitério, realizando a manutenção das sepulturas e a destinação adequada dos restos mortais. Os requerimentos foram protocolados nas instâncias pertinentes e serão enviados ao Ministério Público, Câmara de Vereadores e Comando da Polícia Ambiental de Alegrete.