Precisando “dar uma renovada” na pele? Dermaclinic pode ajudar você

Compartilhe















Acordar e perceber que sua pele precisa de cuidados mais eficazes é o primeiro passo para procurar profissionais que entendam do assunto e que ajudarão você a sentir-se mais seguro e confortável diante do espelho.

O Peeling é um tratamento não invasivo recomendável para rugas, manchas, marcas de expressão, cicatrizes de acne e até mesmo controle da oleosidade. E ainda pode reverter alguns quadros, como a perda da elasticidade e sinais de envelhecimento precoce.

E, segundo as Biomédicas, Drªs, Mariana Alves e Francieli Guedes esta é a melhor estação do ano para realizar este procedimento. Isso porque, quando o clima está mais frio, o uso de ácidos é mais seguro e propício para deixar sua pele mais uniforme, jovem e livre de manchinhas. Na Dermaclinic você encontra profissionais qualificadas, produtos com garantia de qualidade e exclusividade no pós-tratamento.

O Peeling Químico se refere à aplicação de substâncias geralmente ácidas na pele, a fim de estimular o processo de renovação celular. Este Peeling pode ser classificado como superficial, médio e profundo, variando de acordo com a profundidade de sua ação, isto é, em quais camadas da pele ele atuará. Além disso os Peelings Químicos podem ser descamativos e não descamativos, este último é geralmente realizado em estações do ano mais quentes, pois não promove a descamação da pele.

Principais benefícios do Peeling Químico:

Promover uniformidade e viço da sua pele, amenizar poros dilatados, amenizar e clarear manchas, redução da oleosidade da pele, redução de cicatrizes de acne, eliminar linhas finas de expressão e claro, estimular novas fibras de colágeno e elastina na sua pele entre outras possibilidades.

Quando devo fazer um peeling?

O Peeling é indicado para pacientes que desejam cuidar da pele, ou àqueles que têm baixa autoestima devido à linhas de expressão, cicatrizes, manchas entre outros. Mas saiba que a escolha do tipo de Peeling varia de acordo com avaliação de um profissional qualificado. Os tratamentos com peeling são contraindicados em quadros de alergia aos componentes do produto, gravidez, amamentação e doenças cutâneas em atividade.

Aproveite a melhor época do ano para dar esse presente para a sua pele, na Dermaclinic você encontra Peelings para diversos tipos de tratamentos. E ainda conta com cuidados especiais e exclusivos pós-tratamento que você leva para casa para continuar seus cuidados.

Onde está localizada?

A Clínica está localizada na segunda quadra da Rua Mariz e Barros, número 339, esquina com a Rua Tiradentes.

Horário de Funcionamento:

De segunda a sexta-feira das 9h às 12h e das 14h às 19h.

Aos sábados das 9 às 13 horas.

Facebook: Dermaclinic Estética Avançada e Emagrecimento

Instagram: @estetica_dermaclinic

Aline Menezes