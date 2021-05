Promoção fecha mês com lente em dobro do Mercadão dos Óculos

Compartilhe















Cuide da saúde dos seus olhos, economize seu tempo, seu dinheiro e aproveite as incríveis campanhas do Mercadão dos Óculos.

Além do excelente atendimento, da qualidade que você e sua família conhecem e merecem, a equipe do Mercadão dos Óculos oferece a “Promo Fecha Mês com Lente em Dobro”, válida até dia 1º de junho.

Veja:

Na compra do seu óculos completo (armação + lente) com filtro de luz azul, você leva o segundo par de lentes de GRAÇA!!

Válido para lentes digitais visão simples e multifocais em qualquer grau!

Mas atenção! Promoção até dia 1º de junho! Aproveite!

Confira regulamento completo na loja! 2º par de lentes no mesmo material adquirido sem tratamentos.

Mercadão dos Óculos – sua ótica completa em Alegrete!

Proteja seus olhos com as melhores lentes do mercado.

Evite doenças oculares.

Leve sua receita e aproveite!

Endereço: Vasco Alves – 220 – Sala 106 – Centro

Contato: 3421 2218

Whatsapp: 55 9 9984 2218

Facebook: Rede de Óticas Mercadão dos Óculos

Instagram: @mercadaodosoculosalegrete