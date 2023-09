Preço do arroz dispara e assusta consumidores em Alegrete

Nos últimos três meses, o preço do arroz subiu cerca de 23% comparado ao primeiro trimestre. Os valores praticados atualmente são os maiores desde novembro de 2020, quando o mês terminou em R$ 103,98.

Dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, da Universidade de São Paulo (USP) mostram que a saca de 50 quilos voltou a ser negociada no patamar de R$ 100 nesta semana.

Em decorrência disso, os consumidores vem reclamando frequentemente da alta do produto. A redação do PAT foi às ruas em pesquisa rápida e constatou muito descontentamentos dos clientes com no valor atual do arroz. O preço do pacote de 2kg de arroz, está variando entre 10,50 e 12,99 em alguns estabelecimentos do município. Já a embalagem de 5kg varia entre 16,39 e 21,50 nos supermecados.

A diretora-executiva da Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz), Andressa Silva, explica que a disparada dos preços pode ser explicada por uma série de fatores, alguns conjunturais e outros estruturais. Entre essas razões, ela cita o clima no Rio Grande do Sul, estado que responde por 70% da produção de arroz no Brasil. A safra que já foi colhida sofreu com a estiagem que castigou o Sul do Brasil em 2022.

O começo da temporada de plantio inicia-se após o dia 20 de setembro de 2023. Segundo o Técnico responsável do IRGA, Nilton de Oliveira, a safra do ano que vem será muito boa, em virtude das boas condições técnicas que as terras apresentam. Conforme for a produção e o andamento da safra, o preço atual pode despencar, apontou o coordenador.