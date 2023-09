Matheus, um jovem mestre da parrilla deixou Alegrete para grandes desafios em SP

Consultora de crédito vende cartas falsificadas de consórcio e prejuízo chega a 200 mil em Alegrete

São Paulo, a cidade que nunca dorme, é conhecida por abraçar talentos de todo o Brasil. E um alegretense faz parte deste contexto. Matheus de Oliveira Almeida, de 25 anos, é um exemplo brilhante de como a paixão pela culinária, aliada à determinação e ao apoio familiar, pode transformar sonhos em realidade. Formado em Gastronomia pela UNISC (Universidade de Santa Cruz do Sul), sua jornada na culinária começou cedo, impulsionada pelos ensinamentos e inspirações de seus avós.

Ainda criança, o alegretense mostrou seu interesse pela culinária, e seu entusiasmo foi alimentado por sua avó materna, Eva de Oliveira (in memoriam), e seu avô materno, Manoel Oliveira, que foram figuras importantes em sua vida, com Manoel sendo um habilidoso assador. Da avó paterna, Clair Machado, Matheus também herdou referências valiosas sobre as ceias de Natal. Essas lembranças e influências familiares o inspiraram a seguir carreira na gastronomia.

Aos 16 anos, determinado a realizar seu sonho, Matheus iniciou seu próprio negócio, vendendo marmitas, viandas, pães caseiros e pizzas. Com o apoio de Clarissa Viero, ele usou a internet como sua aliada para divulgar seus produtos e rapidamente conquistou clientes fiéis.

E, na sequência, há cinco anos, Matheus deixou sua cidade natal, Alegrete, e mudou-se para Santa Cruz, onde cursou a faculdade de Gastronomia. Logo após sua formatura, ele recebeu um convite que mudaria sua vida: trabalhar numa empresa que atuou em Alegrete, porém, a nova jornada seria em São Paulo, onde está há quase dois anos.

Fazer parte da renomada empresa “Charbon Parrilla e Cuisine” é uma verdadeira consagração para o alegretense. Eles servem diariamente cerca de 250 a 300 pratos de alta qualidade durante o almoço. Matheus descreve essa experiência como um sonho realizado, que se transformou em sua profissão.

“Sou cria de Alegrete, sempre fui apaixonado pela cozinha. Tanto que, aos 13 anos, já estava como assador nos churrascos de família; os primeiros não ficaram muito bons”, ele ri. “Mas com o tempo, fui conhecendo cortes, carnes e outros detalhes, até chegar à faculdade, pois é possível saber qual a preparação ideal(técnica certa) pra fazer com cada tipo de carne. Sei que nunca é fácil deixar o lar, o aconchego da casa dos pais, mas para mim, profissionalmente, foi a melhor opção. Sempre terá aquela pessoa que será do contra ou que vai te falar algo que poderá te desmotivar, mas as pessoas precisam acreditar em si e buscar o melhor sempre. Depois que saí, a independência e a consolidação profissional não há como mensurar a gratidão. Sinto falta da minha família e retorno para Alegrete uma vez por ano, mais ou menos. Mas aqui, restaram poucos amigos de infância, a maioria saiu. Desta vez, reencontrei apenas o João Baptista Favero. Fomos colegas na Vida e depois nos separamos quando ele foi para o Raymundo e eu para o CDC, mas os laços de amizade permanecem- cita”.

Matheus está atualmente em férias em sua terra natal, Alegrete, onde assume o papel de cozinheiro oficial, especialmente agora com a chegada de uma nova integrante à família, a pequena Antonella, filha de sua irmã Karoline. Ele também tem as irmãs Tekmessa e Karla. Matheus é filho de Vanda Mara de Oliveira e Conceição Machado de Almeida.

Durante sua passagem por Alegrete, Matheus também foi convidado para ministrar dois workshops em uma empresa que recentemente reinaugurou suas operações(Iasfa). No primeiro dia 15, ele compartilhou seu conhecimento sobre cortes de carne bovina e manejo, e na sexta-feira (22), ele falou sobre focaccia. Essas ações são apenas um exemplo das muitas atividades que ele realiza em São Paulo, onde também presta consultoria para outras empresas.

Matheus lembra: “Eu fiz um curso com Roberto Barcellos, uma referência em qualidade de carne. Acredito que muitos deveriam ter essa oportunidade. Lá em São Paulo faço consultoria para outras empresas também.”

A história de Matheus de Oliveira Almeida é um exemplo inspirador de como a paixão, a determinação e a busca incessante pelo aperfeiçoamento podem levar as pessoas a conquistar seus sonhos, independentemente de onde eles comecem. O jovem alegretense provou que a chama do sucesso pode arder ainda mais intensamente quando alimentada com amor e perseverança.