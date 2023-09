Primavera deve ter chuva acima da média no RS

Após semanas de chuvas frequentes e intensas no Estado, os próximos meses devem continuar com tendência de precipitação acima da média histórica no Rio Grande do Sul. O início da primavera, aconteceu neste sábado (23), e não deve trazer normalização da situação climática no RS, já que, segundo especialistas, outubro e novembro devem ter chuva além do esperado para a época.

Essa situação pode ser explicada pela forte influência do El Niño. Esse fator climático é responsável por aquecer de forma vertiginosa as águas do Oceano Pacífico, fazendo com quem algumas áreas recebam precipitações acima da media habitual.

Segundo a professora de Geografia, Michele Fernandes, quando configurado no Oceano Pacífico, o El Niño tem uma influência muito forte na primavera. Então, mais uma vez, reforçamos que a estação tende a ser bastante chuvosa, disse a especialista

Em algumas regiões, a chuva deve ultrapassar em mais de 50% a média histórica, principalmente nos meses de outubro e novembro.

Fotos: reprodução