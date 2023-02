Preço do boi cai e produtores estão preocupados com a falta de chuva

E agora com a seca neste início do ano, os negócios estão bem mais lentos, observou um produtor. – Está difícil para vender, vamos lutando, porque o maior problema agora é a falta de chuva e pela previsão até março vai seguir como está, diz um pecuarista que cria em dois locais do interior do Município.

Todos os que criam gado em Alegrete aguardam a chuva, porque ela é determinante para melhorar a situação dos campos e, por conseguinte, dos animais.

Sem chuva, açudes secam e os animais perdem peso e gado magro é bem difícil de comercializar. Os que podem dão algum suplemento para não prejudicar tanto o rebanho, comentou Josias Cardoso que trabalha de peão.