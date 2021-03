Casal desfaz a relação de forma violenta na Zona leste

Compartilhe















Casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Alegrete depois de agressões mútuas. Eles residem no bairro Nossa da Conceição, Zona Leste, em Alegrete.

Conforme registro feito na DP, os policiais militares descreveram que foram acionados através do 190, com a denúncia de que um homem estaria arrastando uma mulher pelos cabelos em via pública. No endereço, visualizaram o casal , discutindo. A mulher de 39 anos, falou que tinha um relacionamento de cinco meses com o acusado. Ele a teria agredido com socos, puxões de cabelo e tapas no rosto. Já o indivíduo disse que apenas estava se defendendo, pois a mulher o ameaçou com uma faca de cozinha, além de quebrar vidros do carro e o painel de controle. Ele alegou que o ferimento que ela apresentava na mão era em razão dos danos causados no Corsa. Ambos foram ouvidos e feito registro simples. Tanto a mulher quanto o homem ressaltaram o desejo de processar um ao outro. Porém, ela não quis Medidas Protetivas. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.