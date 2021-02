Prefeitos do CODEPAMPA elegeram nova diretoria em reunião realizada em Alegrete

Compartilhe















Os prefeitos dos municípios que integram o Consórcio de Desenvolvimento do Pampa Gaúcho (CODEPAMPA) estiveram reunidos em Alegrete nesta sexta-feira (19), durante a realização de uma assembleia geral. No encontro, que aconteceu pela manhã, houve o debate, apresentação e deliberação sobre as contas 2020 do Codepampa e a eleição da nova direção do Codepampa – presidência, vice-presidência e conselho fiscal.

Prefeito Márcio é eleito vice-presidente

O prefeito Márcio Amaral e o prefeito de Lavras do Sul, Sávio Prestes, foram aclamados vice-presidente e presidente do Condepampa.

Plano regional de manejo dos resíduos

Durante o evento, ocorreu a apresentação da Caixa Econômica Federal sobre o Edital FEP – Fundo de Estruturação de Parcerias: próximos passos para a Contratação de Estudos de PPP – Parceria Público Privada de Resíduos Sólidos Urbanos, além da explanação sobre o Programa CAIXA Políticas Públicas e o Programa FINISA – Financiamento à Infraestrutura dos Municípios.

Segurança em pauta

Do encontro, foi elaborado um documento solicitando que nenhuma das delegacias de polícia que atuam na região sejam desativadas pelo Governo do Estado.

Delegacia de Repressão de Crimes Rurais e Abigeato

Durante o evento, o delegado Valeriano Garcia Neto, da 4ª Região Policial do Interior em Alegrete, fez uma explanação sobre a criação da Delegacia de Polícia Especializada na Repressão de Crimes Rurais e Abigeato (DECRAB) para atender toda a região e que terá sede em Alegrete.

Prefeitos presentes

O prefeito de Alegrete, Márcio Amaral, coordenou o encontro, acompanhado do vice-prefeito Jesse Trindade, e na presença dos prefeitos de Santa Margarida do Sul, Olmiro Ricardo Teixeira; de Uruguaiana, Ronnie Mello; de Quaraí, Jeferson Pires; de Manoel Viana, Gustavo Medeiros, de Barra do Quaraí, Maher Jober; de Rosário do Sul, Vilmar Oliveira, de Itaqui, Leonardo Betim, de Vila Nova do Sul, Sérgio Coradini e dos prefeitos em exercício de São Gabriel, Lucas Gonçalves Menezes e de Lavras do Sul. Sérgio Edegar Nunes Santos.

Os vice-prefeitos de Quaraí, Claudino Murilo, de Santana do Livramento, Evandro Gutebier e o representante da Prefetura de Bagé, Paulo Viana também prestigiaram o evento.

A pauta de trabalho também contou com a apresentação do CM Granpal – Consórcio da Grande Porto Alegre sobre compras compartilhadas e outros assuntos gerais de gestão.

Em breve, o Codepampa deverá realizar uma assembleia específica para tratar do plano de manejo dos resíduos sólidos na região.

DPCOM