Sem poder trabalhar, família do Circo Fox depende da solidariedade para se sustentar

E a solidariedade nunca deixa de ser uma das grandes virtudes dos alegretenses. Mais uma vez, a família circense que está no Município desde o início da pandemia e, dessa maneira, teve o trabalho prejudicado, precisou da ajuda da comunidade e foi atendida. Através de uma ação do Consulado do Internacional, através do Cônsul Vilmar Freitas, do grupo Amigos e Amigas Colorados, do Grupo de Escoteiros Ruy Ramos, em poucas horas eles arrecadaram 108 litros de leite, uma cesta básica e a importância de R$100,00 para a compra de gás.

A campanha se mantém ativa, pois agora a arrecadação também está voltada a roupas para recém nascido e fraldas, além de material de higiene. Uma das integrantes da família do Circo Fox está na reta final da gestação. “Contamos com o apoio e colaboração de todos para doações” – disse Vilmar. Quem puder auxiliar é só entrar em contato com o Cônsul do Inter, Vilmar Freitas pelo número 55 99946 -5349.

Ele também agradeceu ao Grupo de Escoteiros que doaram 60 litros de leite, aos amigos Júlio Chaiben e Márcia Nunes, Giovane Freitas, Malu do Grupo Resistência Colorada de Porto Alegre, Branca Ximenes e Capitão Gaspar. Tio Chico que dou a cesta básica e o amigo e grande Colorado Nino Cadore que dou o valor de R$100,00.

No ano passado, depois de uma publicação no PAT em que o argentino Sérgio Dela Torre expôs a situação delicada que estão passando, o Consulado do Inter através do Cônsul Vilmar, iniciou a campanha para arrecadar alguns itens para que eles pudessem ter um bom jantar na virada do ano.

E, na tarde do dia 31 de dezembro, Vilmar realizou a entrega de 120 litros de leite, oito cestas básicas,180 fraldas, duas caixas de medicamentos, cinco caixas de doces para as crianças, 20 pães de sanduíche, refrigerantes, vale combustível, 30 kg de coxa e sobrecoxa, 300 salgadinhos, duas tortas frias e duas tortas doces, além de linguiça, salsichão, costela de gado, 20 kg de carne de ovelha e duas cestas de frutas. O jantar se tornou em uma grandiosa doação, naquele período.

Mas, já se passaram quase dois meses e a situação dos circense requer novamente um olhar de solidariedade.