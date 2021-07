Share on Email

A equipe da Secretaria de Municipal de Meio Ambiente já recebeu vários chamados de princípio de incêndio em contentores de resíduos em Alegrete.

A equipe se deslocou até o local, de modo que o fogo já havia sido apagado, contudo foi observado que foram descartados resíduos de madeiras utilizadas em lareira ou fogão a lenha ainda em brasas e cinzas.

Com a queda da temperatura, culturalmente em nossa região, muitas pessoas utilizam madeiras em lareiras ou fogões a lenha para aquecer o ambiente em suas residências. Dessa forma, a população precisa também atentar ao descarte correto desses resíduos.

A secretária de Meio Ambiente, Gabriella Segabinazi, destaca que “fazemos um apelo à população para que tenha cuidado na hora do descarte desses materiais, espere que esfriem e tenha certeza que não estão com resquícios de fogo ou superaquecidos. O ideal é enrolar em jornais ou colocar em embalagens adequadas para descartar no contentor para resíduo orgânico”, destacou. A secretária, lembra ainda que “as cinzas, são uma substância muito versátil e podem ser reutilizadas para enriquecer o solo e também como componente de um repelente natural”, explicou.

Júlio Cesar Santos Fonte: DpCom/PMA