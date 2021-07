Mais um dia congelante em todos os quadrantes do Rio Grande

A onda de frio que chegou ao Sul do país levou neve ao Rio Grande do Sul na quarta-feira (28/7) e fez as temperaturas despencarem, principalmente, em Santa Catarina.

Na região serrana, as mínimas chegaram a -7°C em alguns municípios, como Bom Jardim da Serra (-7,8°C) e Urupema (-7,25°C). Em São Joaquim, a mínima chegou a -5,1°C com sensação térmica de -13,6°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet). Em alguns registros, o dia amanheceu com as árvores congeladas.

Ao que tudo indica, a quinta-feira (29) também será congelante, devido à massa de ar polar que segue atuando de forma intensa no Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, há possibilidade de neve e chuva congelada, principalmente na Serra. O Estado pode, também, bater novos recordes de temperatura. Isso porque as mínimas devem variar entre -6°C e -4°C.

Pode gear em quase todo o território gaúcho, exceto no Litoral, que terá muitas nuvens ao longo do dia. Em Alegrete, segundo o climatempo, a mínima será de -1ºC com máxima de 12°C – Dia de sol, com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde.

A sexta-feira (30) será de tempo firme no Rio Grande do Sul. A temperatura segue baixa, com mínimas negativas em municípios da Serra e do Norte. Alegrete deve registrar geada pela manhã e máxima de 17°C durante a tarde.