Prefeitura conquista programa de aquisição alimentar que ajuda pessoas e agricultores familiares

A Prefeitura, através da Secretaria de Promoção Social, conquistou o Programa de Aquisição de Alimentos que atua em dois eixos. Promover o acesso a alimentação e incentivar a agricultura familiar, com isso a operacionalização do programa contemplará também a Secretaria de Agricultura.

Para alcançar esses objetivos, o Programa compra alimentos produzidos pela agricultura familiar com dispensa de licitação e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e aquelas atendidas pela rede socioassistencial, através dos equipamentos públicos de segurança alimentar.

O orçamento do PAA é composto por recursos do Ministério da Cidadania do governo federal. A Secretária Iara Caferatti Gonçalves Fagundes informa que a Secretaria foi contemplada com o valor de 100 mil reais do Programa a ser executado em 12 meses. Essa execução será na modalidade de compra direta de produtos cultivados por produtores. A execução do programa será a compra direta de produtos cultivados por produtores da agricultura familiar os quais destinara à cozinha comunitária que já vem fornecendo almoço para pessoas em situação de vulnerabilidade encaminhado pelos CRAs, objetivando assim cada vez mais o enfrentamento à pobreza.