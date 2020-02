Mais um guri de Alegrete na ACBF

Vitor vai integrar o seleto Sub-15 da laranja mecânica, uma das referências do futsal nacional e com um projeto audacioso nas categorias de base.

Filho do casal C ristian da Silva Irizaga e Bruna Rodrigues chega hoje a Carlos Barbosa, onde já está matriculado e de morada nova.

Campeão regional de futsal, semifinalista do campeonato estadual com AEC, foi campeão dos Jogos da Solidariedade.

No ano de 2018 foi artilheiro do Sub-13, na competição municipal. O pai Cristian conta que o convite veio através do professor e treinador Sandro, após ter visto vídeos e jogos do Vitor em ação no estadual 2019.

Até hoje Vitor lamenta a derrota nas semifinais, mas sabe que é preciso erguer a cabeça. E foi justamente isso que o guri fez. Treinado pelo professor Alexandre Boherer da AEC, Vitor terminou o ano em alta e aproveitou as férias para intensificar os trabalhos em especial na parte física.