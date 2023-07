Prefeitura contrata empresa para abate e poda de árvores na área urbana

Sob a gestão da Secretaria de Infraestrutura e após um processo de licitação realizado por meio de Pregão Eletrônico, a empresa Moageira Fênix foi selecionada e iniciou o trabalho de manejo da arborização urbana.

De acordo com a legislação em vigor, tanto os abates quanto as podas são realizados por equipes que contam com a supervisão de um responsável técnico da área ambiental. Além disso, é obrigatória a obtenção de prévia autorização emitida pela Secretaria de Meio Ambiente. Essas medidas garantem que as intervenções sejam realizadas de forma adequada e em conformidade com as normas ambientais.

Com o intuito de atender de maneira mais ágil às solicitações da população, a Prefeitura Municipal agora possui duas equipes responsáveis pelo serviço de poda e abate de árvores urbanas. Uma equipe composta por servidores da Secretaria de Infraestrutura permanecerá responsável pelas árvores de pequeno porte, enquanto a empresa terceirizada Moageira Fênix se encarregará das árvores de grande porte. A Moageira Fênix já demonstrou eficiência ao colocar em dia os pedidos que estavam em espera em menos de uma semana após o início das atividades.

Para aqueles que têm dúvidas sobre como proceder com pedidos de abate ou poda de árvores, é importante ressaltar que é necessário fazer a solicitação antecipadamente junto à Secretaria de Meio Ambiente. Somente após essa solicitação, a Secretaria de Infraestrutura executará os pedidos localizados em vias públicas.

Caso precise de mais informações, é possível entrar em contato com a Secretaria de Infraestrutura pelos números 39611710 e 39611716.

Com essa iniciativa, a Prefeitura Municipal busca promover o manejo adequado da arborização urbana, atendendo às demandas da população de forma eficiente e respeitando as normas ambientais vigentes. A poda e o abate de árvores são serviços essenciais para garantir a segurança e a conservação do espaço público, proporcionando um ambiente mais seguro e agradável para todos.