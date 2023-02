Briga no centro, na quarta-feira, teve um motivo: assédio a uma adolescente

Share on Email

O indivíduo esfaqueou a vítima na região do tórax depois de uma confusão no centro. Entre as acusações dos indivíduos que agrediram o acusado, estava que ele havia assediado uma mulher, e o grupo tinha a defendido.

Como a suposta vítima de assédio não foi localizada, no momento em que a BM chegou no local, não ocorreu essa identificação na ocorrência simples feita por tentativa de homicídio. O acusado foi liberado e o esfaqueado passou por atendimento médico na UPA e também, foi liberado.

O acusado alegou que estava sentado em um banco da praça quando teria sido interpelado por um grupo de 04 indivíduos, entre eles estava a vítima, e um destes homens estaria armado com uma faca e teria investido contra ele, que para se defender sacou uma faca que trazia consigo e golpeou a vítima na região do abdômen, logo após se retirou do local e foi perseguido por populares e detido.

Na sequência, algumas outras versões sobre o fato surgiram, mas o repórter Alex Starnley conseguiu conversar com a mãe da jovem assediada pelo homem de 53 anos.

O repórter destacou que, por meio de um comentário, identificou quem era a vítima pois já conhecia a família. A progenitora da menor de 14 anos, aceitou falar com ele e informou o seguinte:

Que a filha foi ao banco e posteriormente decidiu comprar um sorvete em um estabelecimento na região central da cidade.

Em determinado momento, o homem de 53 anos teria se aproximado e iniciado a tentativa de conversar com a adolescente. Depois teria a assediado convidando para que fossem a um local mais reservado, além de ter oferecido uma certa quantia em dinheiro.

Foi desta forma que o grupo identificou a ação do acusado e passou a defender a menor, ocorrendo uma briga. Durante as agressões, o homem desferiu uma facada em um dos indivíduos que é natural de Porto Alegre. Depois saiu correndo e o tumulto só terminou em frente à Caixa econômica Federal com a chegada das guarnições policiais, quando o acusado foi preso e levado à DP.

A mãe da adolescente, disse que a filha ficou apavorada e saiu do local para procurar ajuda em casa, com a família. “Ela está passando por um problema de saúde, emocional. Essa situação a deixou em pânico” – destacou a mãe ao repórter.

A progenitora destacou que assim que a menina tiver condições vai à delegacia para registrar ocorrência pelo assédio, e agradeceu ao grupo de indivíduos que a defendeu.

A adolescente reside com a família no bairro Segabinazzi.

A Delegada Fernanda Mendonça disse ao PAT que o registro foi feito simples, contudo, o fato será apurado em Inquérito Policial.