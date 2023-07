Violência doméstica retira homem de circulação, no bairro Saint Pastous

Share on Email

Na noite de sábado(8), por volta das 19h15, uma guarnição da Brigada Militar de Alegrete foi acionada até o Bairro Saint Pastous. O motivo do chamado era uma denúncia feita por uma vítima de 55 anos, que informou ter sido ameaçada de morte por seu ex-companheiro. Segundo ela, o acusado teria passado em frente à sua casa em uma carroça e feito as ameaças, afirmando que retornaria armado com uma faca.

Quando a guarnição chegou ao local, avistou o acusado, de 36 anos, se aproximando da residência em sua carroça. Imediatamente, os policiais realizaram a abordagem e procederam a identificação do indivíduo. Durante a revista pessoal, foi constatado que o acusado portava uma faca, cuja lâmina media aproximadamente 30 centímetros.

Diante dos fatos relatados pela vítima e das evidências encontradas, as partes envolvidas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia (DP). O acusado foi autuado em flagrante.