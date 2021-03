Prefeitura de Alegrete intensifica fiscalização para cobrar uso de máscara

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Mobilidade e Cidadania, está intensificando as orientações e a fiscalizações no combater a propagação do Coronavírus. As ações acontecerão por toda a cidade, não apenas na região central, mas também nos bairros, inclusive no que se refere à fiscalização de condutas individuais, como a ausência do uso da máscara.

O secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Rui Medeiros destacou que todas as ações efetivas possuem um caráter pedagógico e visam conscientizar a população da gravidade da situação no município de Alegrete, lembrando que o sistema de saúde está em colapso. ”Como agentes públicos não podemos e não vamos nos omitir. Cada alegretense precisa fazer a sua parte, seguindo as recomendações das autoridades em saúde”, enfatiza.

O Exército vai realizar sanitização de ruas e locais públicos a partir desta segunda-feira.

Conforme Decreto do Governo do Estado, o descumprimento da determinação legal do uso correto de máscara, tapando nariz e boca, na circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas e no transporte público coletivo, pode representar uma advertência ou multa de R$ 2 mil, podendo ser majorada para R$ 4 mil em caso de reincidência.

DPCOM