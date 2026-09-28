Granizo é registrado novamente no interior de Alegrete durante a madrugada

O registro ocorre após o temporal de granizo que atingiu outras áreas do município no sábado (26), especialmente a localidade de Passo Novo, a região do Caverá e assentamentos. Na ocasião, o granizo provocou danos em centenas de residências. Segundo informações divulgadas pela Defesa Civil, cerca de 700 casas foram atingidas em Alegrete durante os temporais do fim de semana.

Na madrugada desta segunda-feira, moradores relataram a ocorrência de granizo no Rincão do São Miguel. Conforme relato de Dani Varalo, não foram registrados danos graves na localidade até o momento. Ela informou, porém, que a região está sem energia elétrica.

As chuvas também atingiram diferentes pontos do interior do município. Informações preliminares indicam volumes próximos de 20 milímetros em Alegrete e acumulados que podem chegar a cerca de 50 milímetros em alguns pontos da área rural, nestas últimas horas. Esses volumes ainda dependem de confirmação por registros oficiais e estações de medição.

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Previsão mantém alerta para novas tempestades

A ocorrência acontece em um cenário de instabilidade que permanece sobre o Rio Grande do Sul. A Defesa Civil estadual mantém o alerta para tempestades severas nesta segunda-feira, com possibilidade de granizo, rajadas de vento e chuva intensa. Para áreas da Campanha, os acumulados podem ser elevados ao longo do dia.

A previsão indica que a instabilidade deve continuar pelo menos até terça-feira (29), mantendo o risco de novos temporais no Oeste e na Campanha.

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Em razão dos eventos registrados desde o fim de semana, o interior de Alegrete está entre os municípios gaúchos mais afetados. Balanço divulgado pela Defesa Civil estadual no domingo apontava 2.011 pessoas atingidas no município e 700 residências danificadas.

O novo registro no Rincão do São Miguel reforça a necessidade de atenção dos moradores da zona rural e urbana diante da possibilidade de novas áreas de tempestade ao longo desta segunda-feira.