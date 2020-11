Prefeitura disponibiliza Complexo Ambulatorial para pacientes que tiveram Covid-19

Pensando em dar uma maior atenção aos alegretenses que tiveram COVID- 19 a Secretaria Municipal da Saúde disponibiliza desde a última semana,do laboratório Pós Covid.

A Secretária de Saúde, Haraceli Fontoura informa que é para dar maior suporte e assistência e saúde a pacientes que estiveram internados e até mesmo aos seus familiares.

Para isso vão disponibilizar de atendimento com a pneumologista Simone Estivalet, com psicólogo no CAPS e com fisioterapeuta no Complexo Hospitalar Alexandre Lisboa.

A Secretaria lembrou que se alguém da família que perdeu uma pessoa com a COVID-19 precisar de um suporte em atendimento também pode procurar a equipe.

A ideia é no futuro concentrar este atendimento em um só local, mas para isso vão precisar de mais profissionais e, por enquanto, estão com os da rede municipal de saúde.

Vera Soares Pedroso

Imagem divulgação