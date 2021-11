Prefeitura divulga horários do transporte coletivo nos dias do ENEM

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Segurança, Mobilidade e Cidadania, informa os horários disponíveis na operação do transporte coletivo urbano, executado conforme a Lei Municipal n°6224/2020, nos próximos dias 21 e 28 de novembro, em virtude do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), realizado nos dois domingos.

Falta de CNH e fraturas no acidente entre motos no Obelisco

As linhas funcionarão nos seguintes horários:

Nova Brasília x Terminal e Prado x Santa Casa

6h30min – 12h30min – 18h30

Vera Cruz x Dr. Romário, Vera Cruz x Santos Dumont, Vila Piola x Vila Nova, Polivalente x Prado x Ibirapuitã e João XXIII x Nova Brasília 11h, 12h, 16h, 17h, 18h e 19h.