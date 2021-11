De acordo com a Brigada Militar, a mulher, de 25 anos, que pilotava a moto Yamaha não tem Carteira Nacional de Habilitação(CNH). Ela sofreu ferimentos na perna direita, além de escoriações. Já a carona, de 27 anos, teve uma fratura no braço direito.

Ainda segundo informações dos policiais, a motociclista, de 26 anos, que pilotava a moto Honda, ficou com fratura no fêmur e iria realizar cirurgia. Com ela, estava um homem, de 29 anos, que teve um corte no supercílio.

Os dois ocupantes da moto Honda foram encaminhados à Santa Casa pela ambulância dos Bombeiros e as outras duas mulheres pela ambulância do Samu.

Conforme relato aos policiais militares, a motociclista da Yamaha descia a Bento Manoel e foi realizar a conversão à esquerda, no Obelisco, para entrar na rua 20 de Setembro. Neste momento, ocorreu a colisão entre as duas motos.

Segundo leilão on-line de veículos e sucatas em Alegrete já tem data

A Honda subia no sentido contrário. O grave acidente que aconteceu por volta do meio-dia de hoje(18), foi atendido pela Brigada Militar, Guarda Municipal e ambulâncias do Samu e Bombeiros.