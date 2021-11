Grave acidente com duas motos, no Obelisco, deixa quatro feridos

Na carona da Yamaha, havia mais uma mulher e na outra(Honda) um homem.

O acidente foi na rua Bento Manoel, no Obelisco, e deixou quatro feridos e danos materiais de grande monta nas duas motos.

Segundo informações da Guarda Municipal, uma moto descia a Bento Manoel e a outra subia. No Obelisco, uma das motos teria cortado a frente da outra, causando o grave acidente. Duas pessoas, foram socorridas pela ambulância dos Bombeiros e outras duas pelo Samu.

A Brigada Militar ainda está atendendo a ocorrência. As duas motos estão sendo recolhidas ao depósito do Detran. Na sequência, será realizado contato com as vítimas para saber como aconteceu o acidente e o estado de saúde de todos. O acidente foi por volta do meio-dia desta quinta-feira(18).