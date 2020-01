Prefeitura e parceiros iniciam revitalização dos trevos de acesso à cidade

Após receber autorização do DNIT, órgão responsável pela manutenção dos trevos, a Prefeitura de Alegrete, através das Secretarias de Agricultura e de Desenvolvimento Econômico e Turismo em parceria com as empresas Hotel Alegrete, Ritt Empreendimentos, Posto Pilecco, União Gás e Agroser começou a revitalização dos acessos à cidade.

“É gratificante ver o início de uma ação, resultante da soma das forças vivas, em prol de um objetivo, que pode ser simples, mas que levamos tempo para ver em prática. A Secretaria de Agricultura é parceira para essas ações de embelezar nossa cidade, assim parabenizamos os empresários que se dispuseram a assumir esta revitalização”, comentou o secretário de Agricultura, Daniel Gindri.

“Temos que estimular cada vez mais as parcerias com a iniciativa privada e deixar as coisas acontecerem em nossa cidade. Os empresários, assim como a Prefeitura, querem um Alegrete melhor e o projeto de revitalização dos trevos da cidade serve como exemplo e valoriza nosso cartão postal que são os acessos ao município”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Jesse Trindade Santos.

DPCOM-PMAlegrete