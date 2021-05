Prefeitura estuda com a Região a volta das aulas presenciais a partir da próxima segunda-feira

Compartilhe















Depois da decisão do governo do RS de retorno às aulas presenciais com definições de dias e séries, os Municípios passaram a discutir como fazer este retorno, visto que a pandemia continua e faltam muitos para serem vacinados no Estado.

O prefeito Márcio Amaral falou que estão discutindo em âmbito de Região da AMFRO como fazer este retorno, visto que envolve uma serie de questões, inclusive o transporte dos estudantes e os protocolos sanitários em casa escola.

– É uma questão delicada e não se pode deixar de ver todos os aspectos para poder preservar a saúde de nossos alunos e, também dos professores, pondera.

O governo salienta que a atividade presencial ficará a critério das famílias e responsáveis. Os alunos que desejarem, continuarão a recebe o conteúdo de forma remota. “As equipes diretivas das escolas estão autorizadas a receber seus professores e servidores para o encaminhamento de todas as ações voltadas ao retorno dos estudantes, seguindo os protocolos sanitários adotados na pandemia”, enfatiza o informativo.

Na sexta-feira, dia 30, de acordo com a decisão, seria para a organização das escolas para receber os alunos a partir da próxima segunda-feira, dia 3 de maio.

CALENDÁRIO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS NA REDE ESTADUAL

• Até 30/4 – Organização das escolas

• 3/5 – Educação Infantil e 1º e 2º anos do Ensino Fundamental

• 5/5 – 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental

• 7/5 – Anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)

• 10/5 – 1º ano do Ensino Médio

• 12/5 – 2º e 3º anos do Ensino Médio

• 13/5 – Ensino Técnico e Curso Normal

Calendário para escolas com somente Ensino Médio, escolas EJA e Neejas, escolas com somente educação profissional e escolas especiais:

• 3/5 e 4/5 – Organização das escolas

• 5/5 – Aulas presenciais