Em bandeira vermelha até 10 de maio, Estado mantém publicação diária de dados

Uma vez que o Rio Grande do Sul está, desde terça-feira (27/4), com bandeira vermelha (risco alto) em todo o território, o governo do Estado não divulgará a rodada semanal do Distanciamento Controlado. Isso porque o modelo se encontra em fase de transição até 10 de maio, quando um novo sistema de controle da pandemia será apresentado à população.

A 51ª rodada do modelo, cujos cálculos foram divulgados na sexta-feira passada (23/4) e traziam o Estado em bandeira preta (risco altíssimo) pela nona vez consecutiva, foi a última do Distanciamento Controlado como é conhecido. No entanto, por fins de transparência, o governo do Estado seguirá divulgando diariamente o boletim de hospitalizações elaborado pelo Comitê de Dados, que traz informações das regiões Covid, das macrorregiões e do RS como um todo, e o resumo diário de casos no Estado, no país e em países selecionados. Todos os levantamentos estão disponíveis no site do Comitê de Dados.

Criado há um ano e lançado no dia 10 de maio de 2020, o Distanciamento Controlado foi baseado em 11 indicadores da velocidade de contágio do coronavírus e da ocupação de leitos de UTI, classificando o risco para cada região do Estado, representado nas cores de quatro bandeiras, e com protocolos para cada nível – quanto maior o risco, mais escura a bandeira, da amarela à preta.

Com a evolução da pandemia e o aprendizado sobre o comportamento do vírus, foram necessários ajustes. Desde o começo desta semana, o governo do Estado está em processo de elaboração de um novo modelo, que será apresentado à população no dia 10 de maio.

Durante esse período, o sistema de cogestão regional, no qual as regiões podem adotar protocolos mais brandos, está suspenso. Como a situação da pandemia no RS ainda demanda cuidados, é preciso evitar que os municípios adotem protocolos compatíveis à bandeira laranja (risco médio). Assim, as regras que devem ser obedecidas por todos os municípios são as de bandeira vermelha do modelo de Distanciamento Controlado.

Confira o resumo diário desta sexta-feira.

