Prefeitura interdita pizzaria em Porto Alegre

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Uma pizzaria localizada na Zona Norte de Porto Alegre foi interditada pela prefeitura durante uma ação conjunta com a Polícia Civil na noite de sexta-feira (17). O nome do estabelecimento não foi divulgado.

De acordo com a Polícia Civil, no local, que fica no bairro Rubem Berta, foram encontrados alimentos mal-acondicionados, guardados em potes quebrados e sujos. Não havia controle de temperatura dos alimentos e itens básicos de higiene para os funcionários.

A prefeitura divulgou que, agora, a pizzaria só poderá reabrir depois de uma nova vistoria. Será necessário comprovar a solução dos problemas constatados pela fiscalização. Além disso, deve pagar multa.

Fonte:G1