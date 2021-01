Prefeitura leva ao interior gama de serviços voltados à saude física e mental

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete através da Secretaria de Saúde (Sistema de Saúde Mental), mantém as ações do projeto “De Qorpo & Alma”, todas as quartas-feiras, em turno integral, no Espaço de Cuidados em Saúde Mental, na localidade do Passo Novo. Devido à pandemia, as atividades estão sendo restritas, seguindo todos os protocolos de segurança.

As atividades envolvem corte de cabelo, esmaltação de unhas, benzeduras, atenção básica de promoção da saúde física e mental. O objetivo principal é promover a saúde preventiva, importante mecanismo de apoio contra as doenças mentais, assim como dar assistência aos idosos que residem, de forma independe, na localidade.

Nádia Mileto, diretora da Saúde Mental, uma das idealizadoras do projeto, explica que este trabalho envolve muito mais que cuidados estéticos, pois ajuda a manter em dia a saúde, a autoestima, o bem estar e a capacidade lógica e cognitiva, tanto de quem é beneficiado, quanto os voluntários que atuam nas ações.

Batizado inicialmente como Maluco Beleza, o projeto foi fundado em março de 2016 com o objetivo de atender não só os vulneráveis e idosos, mas mobilizar os pacientes e familiares da saúde mental. Em 2019 o projeto mudou de nome, passando a ser chamado de “De Qorpo e Alma”, atendendo várias localidades do município e adjacências.

Cada encontro envolve um time, composto por parceiros da área estética e voluntários da Associação de Usuários e Familiares e Militantes da Saúde Mental – ALFAMISMA.

Devido ao coronavírus e a falta de voluntários, as atividades estão acontecendo somente na localidade do Passo Novo.

Para as pessoas que gostariam de atuar como voluntárias ou serem parceiras oferecendo serviços de salão de beleza e estética, entre em contato pelo telefone: (55) 99155 – 3363 e (55) 99974 – 2921.

DPCOM