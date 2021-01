Obras da EMEB Francisco Carlos serão retomadas

Compartilhe















Mesmo com as escolas da Rede Municipal fechadas, sem aulas presenciais, as obras da Secretaria de Educação tiveram continuidade durante a pandemia.

Depois do recesso de final de ano da empresa que realiza a obra da EMEB Francisco Carlos, o trabalho será retomado e já está na etapa 2.

De acordo com o Engenheiro Civil, Alisson Meira Cooper, já está em andamento a reforma no prédio mais antigo, serviço realizado desde setembro do ano passado. Essa obra compreende o telhado, o forro deixando todo uniforme, como o que já foi realizado na parte 1, da obra no prédio em anexo. Também já foram feitas calçadas, uma nova pracinha, quadra e os passeios externos. Essa etapa está orçada em 550 mil.

A previsão para término da obra da EMEB Francisco Carlos depois que reiniciar agora, em 2021, é de mais uns cinco meses.

Os alunos estão desde que iniciaram as obras, há quase dois anos, na Escola Alexandre Lisboa que é estadual e, através de cedência passou ao Município, já que o terreno é da Prefeitura. A ideia quando retornarem ao prédio na Vila Nova e que a sede da Alexandre Lisboa seja para uma EMEI.

Vera Soares Pedroso